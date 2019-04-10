Huawei Health ne işe yarar

Düşünsenize, bir zamanlar düzenli bir spor ve diyet programı için yüksek paralar ödeyebiliyorduk. Şimdi ise işler biraz daha kolaylaştı diyebiliriz.

Huawei Health’i ilk kez açtığınızda, bir tane profil oluşturmanız gerekiyor. Cinsiyetinizden boyunuza, kilo detayınıza kadar pek çok bilgiyi ekliyor ve ardından hedeflerinizi belirliyorsunuz. Mesela, gündelik olarak yürüyüş yapmayı mı seviyorsunuz, yoksa koşmayı mı, yoksa bisiklet sürmeyi mi? Uygulamada bir maraton programı bile mevcut.

Huawei Health’te farklı tipte sportif faaliyetler için farklı çözümler mevcut ve size yapacağınız spora göre tavsiyeler sunabiliyor, ki burada en çok da “zaman unsuru önemli.” Ziraçoğu kimse, uzun süreler spor yapmak istemez. Oysa zamanı verimli kullanarak forma girmek de mümkün. Öyleyse bir nevi dijital koçunuz Huawei Health’i kullanabilirsiniz.

Tabii bu uygulama, gündelik faaliyetlerinizi kayıt altına alarak daha sonraki günlerde yaptığınız faaliyetlerle de karşılaştırmalar yapıyor. Böylece durumunuzu daha iyi takip edebiliyorsunuz.