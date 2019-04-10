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Huawei Health ne işe yarar

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TEKNOLOJİ  | 10.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Mate 20 Pro’nun içinde ön yüklü gelen uygulamalardan bir tanesi de Huawei Health. Bildiğiniz gibi son yıllarda üretilen akıllı telefonlarda gelişmiş sensörler bulunuyor. Ayrıca, yine son yıllarda üretilen akıllı saat ve akıllı bileklikler yardımıyla da sportif faaliyetlerimizi detaylı şekilde takip edebiliyor ve buna göre yeni programlar hazırlayabiliyoruz.

Huawei Health ne işe yarar

Düşünsenize, bir zamanlar düzenli bir spor ve diyet programı için yüksek paralar ödeyebiliyorduk. Şimdi ise işler biraz daha kolaylaştı diyebiliriz.

Huawei Health’i ilk kez açtığınızda, bir tane profil oluşturmanız gerekiyor. Cinsiyetinizden boyunuza, kilo detayınıza kadar pek çok bilgiyi ekliyor ve ardından hedeflerinizi belirliyorsunuz. Mesela, gündelik olarak yürüyüş yapmayı mı seviyorsunuz, yoksa koşmayı mı, yoksa bisiklet sürmeyi mi? Uygulamada bir maraton programı bile mevcut.

Huawei Health’te farklı tipte sportif faaliyetler için farklı çözümler mevcut ve size yapacağınız spora göre tavsiyeler sunabiliyor, ki burada en çok da “zaman unsuru önemli.” Ziraçoğu kimse, uzun süreler spor yapmak istemez. Oysa zamanı verimli kullanarak forma girmek de mümkün. Öyleyse bir nevi dijital koçunuz Huawei Health’i kullanabilirsiniz.

Tabii bu uygulama, gündelik faaliyetlerinizi kayıt altına alarak daha sonraki günlerde yaptığınız faaliyetlerle de karşılaştırmalar yapıyor. Böylece durumunuzu daha iyi takip edebiliyorsunuz.

Bitmedi, popüler konular arasında yer alan kalori takibi ve kalp atış ritmi gibi detayları da bu uygulama aracılığıyla görebiliyorsunuz.

Diğer akıllı cihazlarla da uyumlu

Huawei Health’i isterseniz telefonunuzla eşleştireceğiniz Huawei giyilebilir akıllı cihazlarla da kullanabiliyorsunuz. Mesela bir Huawei akıllı bileklikle. Ayrıca, Health uygulamasını diğer Android işletim sistemli telefonlar, hatta iOS işletim sistemli akıllı cihazlar için de ücretsiz olarak indirip kullanabiliyor, aktivitelerinizi takip edebiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei huawei mate 20 akıllı telefon

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