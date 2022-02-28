Huawei İcra Direktörü Ryan Ding, Huawei Forumu'nda konuştu:

İSTANBUL (AA) - Huawei İcra Direktörü ve Mobil Operatörlerden Sorumlu Başkanı Ryan Ding, dijital ekonominin canlanması için bağlantı yoğunluğu, bilgi işlem çeşitliliği ve karbon azaltma yoğunluğu faktörlerinin önemli olduğunu, bu temel faktörlerin dijital ekonominin geleceğini şekillendirmek için mobil operatörlere ihtiyaç duydukları itici gücü sağlayacağını belirtti.

Huawei açıklamasına göre, küresel dijital ekonomi hızla gelişiyor. 2022 yılında küresel GSYH'nin yüzde 50'sinden fazlası dijitalleşecek. Çin, Güney Kore ve Avrupa bölgesi, dijital ekonomi için büyük ölçekli yatırım planlarını şimdiden açıkladı. Mobil operatörler, bilgi teknolojileri altyapı sağlayıcıları olarak geleceğin dijital ekonomisinin gelişimine öncülük etmede giderek daha önemli bir rol oynayacak.

İspanya'nın Barselona kentindeki 2022 Mobil Dünya Kongresi'nin resmi başlangıcından bir gün önce gerçekleştirilen Huawei Forumu'nda, Huawei İcra Direktörü ve Mobil Operatörlerden Sorumlu Başkanı Ryan Ding, "Geleceği Aydınlatmak" başlıklı bir açılış konuşması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ding, dijital ekonominin canlanması için bağlantı yoğunluğu, bilgi işlem çeşitliliği ve karbon azaltma yoğunluğu faktörlerinin önemli olduğunu belirterek, bu temel faktörlerin dijital ekonominin geleceğini şekillendirmek için mobil operatörlere ihtiyaç duydukları itici gücü sağlayacağını kaydetti.

Operatörlerin, bağlantı yoğunluğunu artırarak 5G kullanıcı tabanını büyütebileceğini ve iş kapsamlarını genişletebileceğini aktaran Ding, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilgi işlem kaynaklarını çeşitlendirerek büyüme amaçlı dijitalleşmeyi artırmak üzere bağlantı teknolojileri ve BT arasında sinerji yaratabilirler. Karbon azaltma konusunda Huawei'nin de sunduğu yeşil bilgi teknolojileri çözümleri, ağ kapasitesini artıracak ve daha çevreci bir kalkınma için BİT başına enerji tüketimini azaltacaktır. Ticari 5G dağıtımı 2 yıl önce başladı ve o zamandan bu yana 5G ağlarının, kullanıcılarının ve cihazlarının sayısı hızla arttı. 2021'in sonuna kadar 200'den fazla mobil operatör, ticari 5G ağlarını kurmayı sürdürdü ve 700 milyondan fazla 5G kullanıcısına hizmet verdi. Şu anda kullanımda olan 1.200'den fazla ticari 5G cihazı söz konusu. Bu gitgide büyüyen kullanıcı tabanı, mobil operatörlere de ticari anlamda önemli bir kazanç sağlıyor."

- "Huawei, operatörlerin gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor"

Ryan Ding, bazı mobil operatörlerin 5G alanındaki başarı hikayelerini paylaşırken, AR (artırılmış gerçeklik), VR (sanal gerçeklik) ve yeni video gibi 5G uygulamalarının getirilerini de örneklerle aktardı.

Esnek 5G fiyatlandırma modellerinin hem kullanıcılara hem de operatörlere fayda sağladığını ve 5G kullanıcı tabanındaki büyümeyi artırdığını belirten Ding, "Çin'de 5GtoB (Kurumsal 5G Endüstrisi) özel ağları, birden fazla sektörde dengeli bir şekilde dağıtıldı. Huawei, 2021'in sonuna kadar Çinli operatörler ve iş ortaklarıyla 3 binden fazla ticari 5GtoB sözleşmesi imzaladı." ifadelerini kullandı.

Ding, bir kömür madeninin makasları uzaktan kontrol etmek için kullandığı 5G uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı. 5G'nin devreye alındığı ocakta madenciler, daha güvenli ve konforlu bir ortamda çalışıyor.

Endüstriler dijitalleştikçe operasyonların verimliliğini artırmak için bilgi teknolojileri altyapısının yeniden inşa edilmesi gerekeceğini belirten Ding, "Huawei, bilgi teknolojileri, bulut bilişim ve ağ sistemleri arasında sinerji yaratarak operatörlerin dijital ve akıllı iş modelleriyle gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Örneğin, Asya Pasifik bölgesindeki bir mobil operatörün kullandığı Huawei OneStorage çözümü, şirketin toplam sahip olma maliyetini yüzde 30 azaltmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

- Huawei'nin Rehber yaklaşımı 5 temel unsurdan oluşuyor

Bilgi teknolojileri endüstrisi, diğer endüstrilerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmak için yenilikçi çözümler sunuyor. Bu tasarrufun, bilgi teknolojileri endüstrisinin kendi ayak izinden 10 kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Ryan Ding, Huawei'nin yeşil teknolojiler özelindeki stratejisini "Daha fazla BİT, daha az WATT" olarak açıkladı. Huawei, yeşil baz istasyonları, yeşil ağ sistemleri ve yeşil operasyonlar da dahil olmak üzere tüm çevreci çözümleriyle mobil operatörlerin ağ kapasitelerini artırmalarına ve BİT başına enerji tüketimini azaltmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Huawei ayrıca, bilgi teknolojileri endüstrisinin karbon emisyonlarını ölçmek ve operatörlerin yeşil stratejilerini hayat geçirmelerine yardımcı olmak üzere "Ağ Karbon Yoğunluğu" endeksinin önemini de vurguladı.

Ding, mobil operatörlerin başarısı için gerekli 5 temel yeteneği geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Huawei Rehber (GUIDE)" iş planı kapsamında birlikte çalışma çağrısı yaptı. Hizmet kapasitesini artırmak, verimlilik odaklı yenilikleri hayata geçirmek, kaynaklardan doğru şekilde yararlanmak, rekabette değer yaratmak ve topluma katkıda bulunmak, Huawei'in Rehber yaklaşımının 5 temel unsurunu oluşturuyor.

