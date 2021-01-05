Huawei, ilk kulak üstü kulaklığı FreeBuds Studio'yu piyasaya sürdü

İSTANBUL (AA) - Huawei, ilk kulak üstü kulaklıkları FreeBuds Studio'yu piyasaya sürerek pazara girdi.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, dinamik gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip ürünün dinamik algılama sistemi sayesinde kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin veriyor.

ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece ultra mod, genel mod ve rahat mod arasında geçiş yapabiliyor.

Akıllı ANC özelliklerine ek olarak Huawei FreeBuds Studio ayrıca iki duyma modu, farkındalık modu ve ses modu sağlıyor. Sokakta yürürken, farkındalık modu etkinleştirilerek araçların seslerinden haberdar olunabiliyor ve müzik dinlerken kullanıcı güvenliği sağlanabiliyor.

Yeni ürün ayrıca daha net insan konuşmasını vurgularken ortam sesini azaltabilen benzersiz bir ses modu bulunduruyor.

- Hi-Fi kalitesinde müzik için yüksek çözünürlüklü ses

Yüksek çözünürlüklü müzik çalarlarda yaygın olarak kullanılan Hi-Fi seviyesinde bir ses yongasıyla güçlendirilen Huawei FreeBuds Studio, arka plan gürültülerini etkili bir şekilde azaltıyor.