Huawei, maksimum mobilite için tablet ve telefonları birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Share tarafından etkinleştirilen "Çoklu Ekran İş Birliği" özelliği, birlikte çalışmaları için telefon ve tableti birleştirmeye olanak tanıyor. Huawei açıklamasına göre, Çoklu Ekranlı İş Birliği; Huawei telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarların desteklediği, platformlar arası etkileşim için cihazları sorunsuz bir şekilde birleştirmeyi sağlıyor. MatePad Pro 5G'de, telefonun sanal bir görüntüsünü tablete yansıtmaya izin veriyor. Hızlı bağlantı sunan ve her yerde kullanılabilen Çoklu Ekran İş Birliği, bluetooth ve NFC kullandığı için internet harcamıyor. Bağlandıktan sonra telefon, tablette küçük bir pencere olarak görünüyor. Bu pencere tıpkı telefon gibi görünüyor ve çalışıyor. Tabletteki sanal telefonda ekran sola hızlıca kaydırıldığında, gerçek telefonda da sola hızlıca kaydırılır. Telefonun tüm fonksiyonları erkan üzerinden bire bir gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. Böylece, sadece tek bir ekrana odaklanmak yeterli oluyor ve küçük pencere aynı zamanda çoklu görevler yapmayı da sağlıyor. Resimler, belgeler ve metin dahil olmak üzere dosyalar iki cihaz arasında sürükleyip bırakılabiliyor.

Kablolara veya üçüncü taraf uygulamalara gerek duymadan sürükleyip bırakılabiliyor ve kopyalayıp yapıştırılabiliyor. Ayrıca, sosyal medya için resimler düzenlenebiliyor ve gerçek zamanlı bağlantı aynı zamanda daha iyi iş akışı elde etmeye de yardımcı oluyor. - Telefonda yapılan her şey tablete taşınabiliyor Telefonda yapılan her şey tablete veya tam tersine kolayca taşınabiliyor. Cihazlar arasında kurulan bağlantı aynı zamanda cihazın hoparlörlerini, mikrofonlarını ve Huawei Akıllı Manyetik Klavye veya Huawei M-Pencil gibi eşleştirilmiş diğer cihazları da paylaşmayı, ikisi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı sağlıyor. Örneğin, cihazlar bağlıyken bir çağrı alınınca, tablette bilgilendirme yapılıyor ve tablette cevaplama seçilebiliyor. Benzer şekilde, telefonda müzik dinlenildiğinde, daha yüksek bir ses için tabletteki surround ses efekti bağlanabiliyor ve kullanılabiliyor. Ayrıca, telefondaki bir kişiye e-posta mı yazmak için tablete bağlanarak fiziksel klavyeyi kullanılabiliyor. Kirin 980 işlemci ile EMUI10 ve üzerindeki işletim sistemi kullanan tablet ve telefonlar arasındaki çoklu ekran iş birliği özelliği her uygulama ile çalışıyor.