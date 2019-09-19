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Huawei Mate 30 Pro bir kez daha canlı canlı görüntülendi

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TEKNOLOJİ  | 19.09.2019 08:53 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon pazarında en çok sevkiyat gerçekleştiren 2. isim olan Huawei, yeni amiral gemisi modelini 19 Eylül’de tanıtacak. Çinli üretici gerçekleştireceği özel etkinlikte 3 farklı Mate modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Huawei Mate 30 Pro bir kez daha canlı canlı görüntülendi

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üst segmente hitap eden Mate modeline biri orta segment olan lite modeli, diğeri ise amiral gemisi statüsündeki pro modeli eşlik edecek.

Son haftalarda yeni çıkacak olan Mate modellerinde Google servislerinin yer almayacağı dile getiriliyor. Hatta bu durumun söylentiden ziyade kesinleşmiş olduğunu savunanlar da mevcut. Henüz Huawei’den konu hakkında net bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla çıkmamış candan ümit kesilmez diyerek, etkinlik tarihini bekliyoruz.

Özellikle son birkaç gündür Huawei Mate 30 Pro ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti. Tanıtımı yapılmayan telefonun kutu açılış videosu bile yayınlandı. Bazı kesimler bu sızıntıların Huawei tarafından bilinçli olarak yapıldığını savunuyor. Nitekim haksız da sayılmazlar. Malum, Google servislerinden mahrum bir cihaz ne kadar ses getirirse, PR’ı da o kadar iyi yapılmış demektir.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 30 Pro huawei

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