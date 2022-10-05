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Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı

05.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışma, 4 Ekim-15 Kasım'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Huawei Next-Image 2022 Türkiye fotoğraf yarışması başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından beri gelenekleşen Huawei Next-Image fotoğraf yarışması, bu yıl 4 Ekim-15 Kasım'da yapılıyor. Kazananlar, 29 Kasım'da açıklanacak.

Huawei'nin Next-Image fotoğrafçılık projesinin önemli bir parçası olarak her yıl Next-Image yarışması, dünya çapındaki Huawei cep telefonu kullanıcılarına yeni bir görsel kültür yaratma konusunda ilham vermeyi hedefliyor.

Huawei, "Next Image" konseptini büyüyen yeni bir fotoğrafçılık okulunu temsil eden bir konsept oluşturmak için ortaya koyuyor.

Dün başvuruları açılan yarışmaya 15 Kasım 2022'ye kadar gönderim yapılabilecek. Gönderimler kapandıktan sonra 2 haftalık değerlendirme sürecine girecek jüri üyeleri, 29 Kasım 2022'de Next-Image yarışmasının genel klasman ve kategori kazananlarını açıklayacak.

- Yarışmada 8 ayrı kategoriye katılım yapılabilecek

Huawei Türkiye Topluluk Sayfası'nın katılımcıların fotoğraflarını göndermeleri için resmi platform olduğu yarışmaya bir katılımcı, 30'dan fazla fotoğraf veya video gönderemeyecek. Gönderilmesi halinde katılımcının ilk 30 paylaşımı kabul edilip yarışmaya dahil edilecek ve geri kalan gönderiler geçersiz sayılacak. Next-Image 2022 Türkiye yarışması ve kategori kazananları Huawei Türkiye jürisi tarafından kullanıcılar tarafından gönderilen fotoğraf ve videolar arasından seçilecek. Huawei topluluğu ve adaylarının seçimi, Huawei Topluluğu ekibi ve resmi tasarımcılar tarafından yapılacak değerlendirme, gönderilerin estetik görünüşü, yaratıcılığı, sosyal değeri ve yarışma temasına uygunluğu noktalarına dikkat edilerek yapılacak.

Katılımcıların yarışmaya gönderdikleri fotoğraf ve video yaratımları, "Moda ve Sanat", "Manzara", "Sıfatlar", "Spor", "Merhaba Hayat", "Hareket", "Hikaye" ve "Hikaye Anlatımı (video)" kategorisinde değerlendirilecek.

- Huawei Topluluğu Özel Ödülleri

Yarışmanın genel klasmanda şampiyonuna Huawei nova 10 Pro akıllı telefon, genel klasman ikincisine nova 10 akıllı telefon, üçüncüsüne ise nova Y90 akıllı telefon ödülleri hediye edilecek.

Ayrıca, her bir kategorinin birincilerine Huawei MatePad T10S tablet, ikincilerine Huawei Band 6, üçüncülerine ise Huawei FreeBuds 3 hediye edilecek.

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