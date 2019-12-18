HUAWEI NOVA 5T Türkiye’de satışa sunuldu!

HUAWEI, yeni NOVA 5T'de akıllı telefon tasarımını daha büyük ekran ve gövde oranına getiriyor. Ön kamerayı ekranın altında saklayan telefonun bu tasarımı ekran bütünlüğünü koruyor. Yan tarafta bulunan parmak izi sensörü, rahat ve tek elle kullanım için telefonun kilidini rahatça açabiliyor.
KAMERALAR
HUAWEI NOVA 5T’nin dörtlü arka kamerası, yüksek çözünürlük, ultra geniş açı, makro ve bokeh fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.
Yapay zeka destekli 32 MP ön kamera selfie deneyimi sunarken, AI teknolojisi sayesinde arka plan optimize edilebiliyor.
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NOVA 5T arka tarafında bulunan 48 MP Süper HD Lens, 16 MP Süper Geniş Açılı Lens, 2 MP Makro Lens ve 2 MP BokehLensleri ile ayrıntılar net bir şekilde yakalanabiliyor.
AI Görüntü Sabitleme (AIS), Otomatik Pozlama Kilidi (AEL) ve Otomatik Odaklama Kilidi (AFL) gibi AI fotoğrafçılık teknolojileri, görüntülerin keskin ve ayrıntılı olmasını sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca otomatik video düzenleme özelliklerinden de yararlanabiliyor. AI HDR + algoritmasıyla kullanıcılar karanlıkta bile portre çekimleri yapabiliyorlar.
PERFORMANS
Telefonun 3750 mAh bataryası 22.5 W HUAWEI SuperCharge sistemine sahip. Bu da sadece 30 dakikada yüzde 50 şarj elde edilebilmesini sağlıyor.
NOVA 5T Kirin 980 AI işlemcisi tarafından destekleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızanın yanı sıra EMUI 9.1 de telefonda mevcut. Yeni telefon ayrıca 720 MHz hızındaki Mali G76 grafik işlemcisini de bünyesinde barındırıyor.
HUAWEI NOVA 5T, Mor, Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle 4.499TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatından Türkiye’dekitüketiciler ile buluşuyor.
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