HUAWEI NOVA 5T Türkiye’de satışa sunuldu!

HUAWEI, yeni NOVA 5T'de akıllı telefon tasarımını daha büyük ekran ve gövde oranına getiriyor. Ön kamerayı ekranın altında saklayan telefonun bu tasarımı ekran bütünlüğünü koruyor. Yan tarafta bulunan parmak izi sensörü, rahat ve tek elle kullanım için telefonun kilidini rahatça açabiliyor.

KAMERALAR



HUAWEI NOVA 5T’nin dörtlü arka kamerası, yüksek çözünürlük, ultra geniş açı, makro ve bokeh fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Yapay zeka destekli 32 MP ön kamera selfie deneyimi sunarken, AI teknolojisi sayesinde arka plan optimize edilebiliyor.

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NOVA 5T arka tarafında bulunan 48 MP Süper HD Lens, 16 MP Süper Geniş Açılı Lens, 2 MP Makro Lens ve 2 MP BokehLensleri ile ayrıntılar net bir şekilde yakalanabiliyor.

AI Görüntü Sabitleme (AIS), Otomatik Pozlama Kilidi (AEL) ve Otomatik Odaklama Kilidi (AFL) gibi AI fotoğrafçılık teknolojileri, görüntülerin keskin ve ayrıntılı olmasını sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca otomatik video düzenleme özelliklerinden de yararlanabiliyor. AI HDR + algoritmasıyla kullanıcılar karanlıkta bile portre çekimleri yapabiliyorlar.