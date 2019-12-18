Mynet Trend

HUAWEI NOVA 5T Türkiye’de satışa sunuldu!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

NOVA 5T, yapay zeka destekli 5 kamerası, 48 MP Süper HD Lensi, 6.26’’ FullView Ekranı ve Kirin 980 işlemciyle geliyor.

HUAWEI NOVA 5T Türkiye’de satışa sunuldu!

HUAWEI, yeni NOVA 5T'de akıllı telefon tasarımını daha büyük ekran ve gövde oranına getiriyor. Ön kamerayı ekranın altında saklayan telefonun bu tasarımı ekran bütünlüğünü koruyor. Yan tarafta bulunan parmak izi sensörü, rahat ve tek elle kullanım için telefonun kilidini rahatça açabiliyor.

KAMERALAR

HUAWEI NOVA 5T’nin dörtlü arka kamerası, yüksek çözünürlük, ultra geniş açı, makro ve bokeh fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Yapay zeka destekli 32 MP ön kamera selfie deneyimi sunarken, AI teknolojisi sayesinde arka plan optimize edilebiliyor.

HONOR 9X Lansmanı | Kevin Kong ile Röportaj

NOVA 5T arka tarafında bulunan 48 MP Süper HD Lens, 16 MP Süper Geniş Açılı Lens, 2 MP Makro Lens ve 2 MP BokehLensleri ile ayrıntılar net bir şekilde yakalanabiliyor.

5-1

AI Görüntü Sabitleme (AIS), Otomatik Pozlama Kilidi (AEL) ve Otomatik Odaklama Kilidi (AFL) gibi AI fotoğrafçılık teknolojileri, görüntülerin keskin ve ayrıntılı olmasını sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca otomatik video düzenleme özelliklerinden de yararlanabiliyor. AI HDR + algoritmasıyla kullanıcılar karanlıkta bile portre çekimleri yapabiliyorlar.

PERFORMANS

Telefonun 3750 mAh bataryası 22.5 W HUAWEI SuperCharge sistemine sahip. Bu da sadece 30 dakikada yüzde 50 şarj elde edilebilmesini sağlıyor.

NOVA 5T Kirin 980 AI işlemcisi tarafından destekleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızanın yanı sıra EMUI 9.1 de telefonda mevcut. Yeni telefon ayrıca 720 MHz hızındaki Mali G76 grafik işlemcisini de bünyesinde barındırıyor.

HUAWEI NOVA 5T, Mor, Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle 4.499TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatından Türkiye’dekitüketiciler ile buluşuyor.

HONOR 20 Lite Türkiye’de Satışa Çıktı!

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
ADATA'dan yeni XPG Hunter DDR4 bellekler geliyor!ADATA'dan yeni XPG Hunter DDR4 bellekler geliyor!
Zyxel’den yeni Gigabit modem!Zyxel’den yeni Gigabit modem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon android huawei huawei nota 5

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

İşte 2019'un en iyi Nintendo Switch oyunları

En iyi Xbox One oyunları

İşte 2019'un en iyi Xbox One oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Atari'de geri sayım başladı

Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

İşte Huawei Mate Xs özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.