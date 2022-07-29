HUAWEI nova serisi yeni akıllı telefonlar tanıtım kampanyasıyla tüketicilere sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni HUAWEI nova Y90'ı ve nova Y70'ı satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HUAWEI, nova Y90'ı ve nova Y70'ı tüketicinin beğenisine sunuyor. HUAWEI nova Y90, estetik simetri duygusu taşıyan Huawei'nin Space Ring tasarımını benimserken, etkileyici görüntüleme için 6,7 inç HUAWEI Edgeless FullView ekran, büyük 5 bin mAh pil ile geliştirilmiş pil ömrü de dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özellikle geliyor.

40W HUAWEI SuperCharge çözümünün yanı sıra yükseltilmiş 128GB büyük depolama kapasitesi ile HUAWEI nova Y90, görüntüleme yetenekleri açısından da yeni geliştirmelere sahip bulunuyor.

Gece Modu, Ön/Arka Çift Görünümlü Video ve AI Anlık Görüntü gibi yenilikçi özellikleri destekleyen ve kullanıcılara güzel görüntüleme deneyimi sunan 50MP AI Üçlü Kamera ile donatıldı.

Güçlü EMUI 12 işletim sistemi sayesinde cihaz, kullanışlı, sorunsuz ve güvenilir, her senaryoya uygun etkileşimli bir deneyim sunuyor.

HUAWEI nova Y70, 6 bin mAh kapasiteli büyük bir pil ile donatılan nova Y70, pil bitmesi endişesini azaltan ve daha güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunan uzun pil ömrü sağlıyor.

Huawei'nin akıllı güç tasarrufu teknolojisi sayesinde Huawei nova Y70, 8 güç tüketimi alanını optimize etti. Pil ömrünü daha da artırmak için HUAWEI nova Y70, kullanıcılara ultra uzun pil ömrü için daha kısa şarj süresi sunan 22,5 W HUAWEI SuperCharge'ı destekliyor.

Sarj güvenliğini ve pil ömrünü artırmak için entegre 13 katmanlı şarj koruma sistemi ve yükseltilmiş elektrokimyasal sistem ile donatıldı. Aynı pil kapasitesine sahip diğer akıllı telefonlardan daha iyi olan nova Y70, haftada iki kez şarj gerektiriyor.

Verilen bilgiye göre, HUAWEI nova Y90, lansmana özel 5 bin 999 TL, nova Y70 ise 4 bin 999 TL indirimli fiyatla satışa sunulurken sepette nova Y90 için 150 TL, nova Y70 için 100 TL ek indirim uygulanıyor. Her iki telefon için de alışverişini tamamlayıp sonra HUAWEI Online Mağaza’da yorum yapan kullanıcılara 499 TL değerindeki Band 4 hediye ediliyor.

HUAWEI’nin en yeni tam kablosuz kulaklıklarından olan FreeBuds SE ile satın alındığında FreeBuds SE fiyatında yüzde 30 indirim uygulanıyor.

Band 7 ve FreeBuds SE ile beraber alınırsa, hem Band 7 hem de FreeBuds SE fiyatlarında yüzde 20’ye varan indirim uygulanıyor. MatePad 10.4 veya Watch GT 2 Pro ile beraber alınırsa, iki üründen birinde yüzde 10 indirim yapılıyor.

Nova Y90 ve Y70 özelinde 1 yıllık ek garanti alımı da lansman süresince yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor. Consumer sayfasına kayıt olan herkes, 5 bin TL ve üzeri akıllı telefon alımlarında 300TL değerinde indirim kuponu kazanabiliyor. nova Serisi’nin yeni akıllı telefonlarından satın alan ilk 45 kişiye, tüm bunların yanında ayrıca mini hoparlör hediye ediliyor.

