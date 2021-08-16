YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Huawei "Okula Dönüş Kampanyası'yla" indirim fırsatları sunuyor

Huawei "Okula Dönüş Kampanyası'yla" indirim fırsatları sunuyor

16.08.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 4 taksit avantajından da yararlanılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, "Okula Dönüş Kampanyası" kapsamında MateBook D15 i3, MateBook 13 R7, MatePad 11, MatePad T8 Kids ve FreeBuds 4 ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Online Mağazası'nda geçerli olan kampanya kapsamında, 16 Ağustos-30 Eylül'de Huawei MatePad 11 tablet bilgisayar, Huawei MateBook 13 R7 dizüstü bilgisayar, Huawei MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayar, çocuklar için özel tasarlanan Huawei MatePad T8 Kids ve tam kablosuz bluetooth kulaklık Huawei FreeBuds 4 özel fiyatlar ve hediyeleriyle birlikte tüketicilere sunuluyor.

Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 4 taksit avantajından da yararlanılabiliyor.

AppGallery üzerinden Huawei Mağaza uygulamasını indirip kaydolan kullanıcılar, tüm indirimlere ek olarak 200 TL’lik indirim çekinin de sahibi oluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor
Anahtar Kelimeler:
Huawei

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:09
Yatsı
21:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.