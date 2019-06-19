Huawei satışları yüzde 60 ile yüzde 40 arasında düşecek

Bu konudaki ilk ciddi adım Google’dan gelmişti. Yazılım ve teknoloji dünyasının önde gelen ismi Huawei’nin Android lisansını iptal etti. Ardından Intel ve Qualcomm başta olmak üzere ARM, Broadcom ve Facebook gibi önemli şirketler de Çinli üreticiye yaptırım uygulayacaklarını açıkladılar.

Ardı ardına gelen bu haberler, ister istemez kullanıcılarda Huawei ürünlerine karşı bir ön yargının oluşmasına neden oldu. Peki önümüzdeki dönemde Huawei satışları bu yaptırımlardan nasıl etkilenecek?

Analistlerin tahminine göre, yakın vadede Huawei satışları yüzde 40 ile yüzde 60 oranında düşecek. Uzun vadede ise bu oran daha da artacak.

Hali hazırda Çinli üretici Samsung’un ardından dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2. şirketi konumunda yer alıyordu. Eğer analistlerin tahminleri doğru çıkarsa, bu yıl içerisinde Huawei’nin ilk 5 içerisinde yer alması bile mucize olur. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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