Huawei ve SolarAPEX'ten güneş enerjisi alanında 400 megavatlık iş birliği

İSTANBUL (AA) - Huawei, son yıllarda artırdığı güneş enerjisi alanındaki yatırım ve iş birliklerine yenisini ekledi.

Huawei ve SolarAPEX, bu kapsamda yeni bir ürün tedarik sözleşmesine imza attı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında sağlanacak 400 megavatlık ürünün 170 megavatlık kısmı mart ayında Tosyalı Holding'in hayata geçirdiği dünyanın en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinde, geri kalan 230 megavatlık birimin ise SolarAPEX'in Türkiye'nin dört bir yanındaki çatı ve saha uygulamalı GES projelerinde kullanılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, "Ülkemizin değerli markalarıyla birlikte geleceğin temiz ve aydınlık dünyası için çalışmaya ve Türkiye için değer üretmeye devam edeceğiz. Huawei özelinde ülkemizdeki en önemli güneş enerjisi iş birliklerinden biri olan Tosyalı Holding çatı güneş santrali projesi, şirketimizin bugüne kadar yer aldığı en büyük çatı üstü güneş enerjisi santrali projesi olması itibarıyla da önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

SolarAPEX Genel Müdürü Fatih Doğan da güneş enerjisi sistemleri kurulumlarında sahip oldukları deneyimle Türkiye'nin ve dünyanın önemli şirketleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün imza attığımız 400 megavatlık bu yeni sözleşmenin de Huawei teknolojisinin katkılarıyla endüstrideki önemli başarı hikayelerinden biri olacağına inanıyoruz. Projedeki destekleri ve kıymetli iş ortaklıkları için Huawei Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projede kullanılacak Huawei SUN2000-100KTL-M1 Pro ürünü, ek bir donanıma ihtiyaç duyulmadan, ısı kaynaklı kazalara sebep olabilecek unsurlara karşı (DC ARK) tam koruma sağlıyor ve böylelikle projenin verimliliğini artırıyor. Sözleşme kapsamında ayrıca, güneş panelleri için çevrim içi kontrol yapılmasına imkan sağlayan I-V Curve Lisansı da Huawei tarafından sağlanıyor. Bu sayede mekanik müdahaleye ve sahaya personel gönderilmesine gerek kalmaksızın güneş panellerinin performans ve güvenlik riskleri uzaktan izlenebiliyor.

