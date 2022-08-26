HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Çanakkale'de konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde her iki ülkeyle ilişkilerini devam ettirme kararı almasının diplomaside elini güçlendirdiğini söyledi.

Çanakkale'yi ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, hükümetin dış politikasını toptan reddetme ya da toptan destekleme gibi bir pozisyonlarının olmadığını anlattı.

Ülkede birçok konuyla ilgili önemli gelişmeler olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Örneğin Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş var. Türkiye bir NATO ülkesi, diğer NATO ülkeleri neredeyse yekvücut halde Ukrayna'nın arkasında yer alıp Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. Türkiye bu konuda her iki ülkeyle ilişkilerini devam ettirme kararı aldı ve bence çok doğru bir karardı bu. Doğru yönde atılmış adımlardı. Bu özellikle diplomaside Türkiye'nin elini güçlendirdi. Gelinen aşamada belki de diğer ülkelere oranla Türkiye'nin diplomatik başarısını gördü ve bunu itiraf etmeye başladılar."

Zekeriya Yapıcıoğlu, ülke gündemini meşgul eden ekonomik sıkıntılardan birinin, yüksek kira artışları olduğunu dile getirdi.

Son dönemde açıklanan sosyal konut projelerine değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Dar gelirlilere düşük taksitli, uzun vadeli ödemeler yapılarak konutlar yapılacağı kararlaştırıldı ama kısa vadede de bazı çözümler gerekiyor. Bu sene açıklanan üniversite sınavı sonuçlarına göre açıköğretim öğrencileri hariç 1 milyona yakın yeni öğrenci üniversite hayatına başlayacak. Bunlardan bir kısmı kendi şehirlerinde okuyacaklar ama yüz binlerce öğrenci ailelerinden uzağa, başka şehirlere okumaya gidecekler. Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında yeterince yer olmadığı, bütün öğrencilerin buralara yerleşemeyecekleri gerçeği göz önünde bulundurulduğunda kiralardaki yüksek artışların öğrencileri de çok ciddi şekilde etkileyeceğini söylemek yanlış olmaz."

Basın toplantısına, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut İrtem, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, Çanakkale İl Başkanı Abdulbaki Yeşilmen ile partililer katıldı.

