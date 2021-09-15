HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Seçim barajı tamamen sıfırlanmalıdır"

BALIKESİR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim barajının tamamen sıfırlanması gerektiğini söyledi.

Balıkesir’de bir kafede düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, 2023 seçimleri için ittifak ve seçim baraj konusunda partisinin görüşlerini dile getirdi.

Herhangi bir ittifaka angaje olmadıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Şu ana kadar herhangi bir partiyle ittifak görüşmeleri veya ittifakta yer alma ya da anlaşma, görüşme mevcut değildir. HÜDA PAR, ilkelerine uygun bir ittifak daveti ya da anlaşma zemini olursa bir ittifakta yer alabilir." dedi.

Yapıcıoğlu, tüm siyasi partilerin kendilerini Meclis'te temsil edebilmesi gerektiğini savundu.

Seçim barajını, temsilde adaletin yönetimde istikrara feda, kurban edilmesi olarak gördüklerini aktaran Yapıcıoğlu, "12 Eylül askeri cuntasının yapmış olduğu seçim yasaları ile getirilen insafsız bir barajdır yüzde 10 barajı ama artık özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra hangi oranda olursa olsun herhangi bir seçim barajının bulunmasının ahlaki ve hukuki bir gerekçesi kalmamıştır. Bu nedenle biz seçim barajının tamamen sıfırlanması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısında, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Aslan ve Şeyhmus Tanrıkulu ile Balıkesir İl Başkanı Orhan Dikgöz hazır bulundu.

