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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması:

15.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İttifak arayışında değiliz. Bir ittifak teklifi gelirse değerlendiririz"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin herhangi bir ittifakta yer almasıyla ilgili, "İttifak arayışında değiliz. Bir ittifak teklifi gelirse değerlendiririz." dedi.

Ağrı'da gazetecilere açıklama yapan Yapıcıoğlu, 1 yıldır memleket gezilerine devam ettiklerini ve farklı kesimlerle temas ettiklerini anlattı.

Esnafın Gürbulak Gümrük Kapısı'nda PCR testi uygulanmasından şikayetçi olduğunu anlatan Yapıcıoğlu, "Neden sadece Gürbulak'ta bu test isteniyor? Her bir geçişte oradaki esnaf ayrıca PCR testi için 170 lira ücret ödemek zorunda kaldığını ve bu durumun kendilerini mağdur ettiğini dile getirdiler." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, partisinin herhangi bir ittifakta yer alıp almayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Mümkündür, olabilir ama 'mutlaka bir ittifakta yer alacaktır' demek doğru değildir. Mevcut sistem siyasi partileri iki türlü ittifaklara zorluyor. Bugünkü şartlar altında hiçbir partinin kendi adayını tek başına kendi oylarıyla ve oyların yarısından fazlasını almak suretiyle seçtirmesi imkan dahilinde görünmüyor. Bu nedenle cumhurbaşkanı adayı çıkaracak olan partilerin kendi adaylarına destek alabilmek için ittifak arayışları doğaldır. Bir diğer sebep seçim barajı. Barajın yüksekliği dolayısıyla bazı partilerin barajı aşmak için bir ittifakın çatısı altında seçime girme ihtiyacı hissettikleri bilinen bir şeydir. Bunlara rağmen biz HÜDA PAR olarak 'mutlaka bir ittifak içerisinde yer alacağız, yer almalıyız' düşüncesi ve modunda değiliz."

HÜDA PAR'ın aynı şartların olduğu 2018 seçimlerine tek başına girdiğini ve her ilde kendi parlamento adayını gösterdiğini anlatan Yapıcıoğlu, sözlerini, "İttifak arayışında değiliz. Bir ittifak teklifi gelirse değerlendiririz, partimizin yetkili organlarında bunu konuşuruz. Eğer milletimizin, memleketimizin menfaatine olacağı kanaatine varırsak, bizim ilkelerimizle de uygunsa o ittifak içerisinde yer alabiliriz. Ama kabul edemeyeceğimiz bir teklifse 2018 seçimlerinde olduğu gibi tek başımıza seçimlere gireriz. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili eğer ikinci tura kalırsa, ikinci tura kalma ihtimali var mı? Evet var, yüksek ihtimaldir. İkinci tura kalırsa ikinci tura kalan adaylara göre bir değerlendirme yaparız." diye tamamladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması

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