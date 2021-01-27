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Hüdai Kaplıcaları bol mineralli suyuyla şifa dağıtıyor

27.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 bin yıllık geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları bol mineralli suyuyla turistlerin ilgi odağı oldu - Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürü Mustafa Nacak: - "Bizim termal suyumuz dünyaca ün kazanmış bir su. Termal su olarak mineral değerleri çok yüksek. İçerisindeki sodyum, demir, kükürt oranı yüksek olmasından misafirler tarafından tercih ediliyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 bin yıllık geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları, mineral değeri yüksek suyuyla şifa dağıtıyor.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürü Mustafa Nacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nın "Güvenli Turizm Sertifikası"nı aldıktan sonra rağbet gördüğünü söyledi.

Şu anda tüm oda, villa ve lüks apartlarda yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Nacak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler sayesinde misafirlerinin de güvenle tesislerde kaldığına dikkati çekti.

"Misafirler buraya geldiğinde gönül rahatlığıyla konaklayabilmekteler" diyen Nacak, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatıyla kaplıcada yüzde 50 indirim uygulanmaya başladığını da anımsattı.

İndirimden sonra odaların hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydeden Nacak, şöyle konuştu:

"Şu anda mayıs ayının son haftasına kadar doluyuz. Çok aşırı talep var. Bazen bu talepleri karşılayamıyoruz. Santrale günde binlerce telefon gelmekte. Bizim termal suyumuz dünyaca ün kazanmış bir su. Termal su olarak mineral değerleri çok yüksek. İçerisindeki sodyum, demir, kükürt oranı yüksek olmasından misafirler tarafından tercih ediliyor. Çamur banyoları pandemiden dolayı şu anda kapalı. Asırlar önce burada mineralleri yüksek olan bir bölgemiz var. Sıcak suyun çıktığı bölgedeki toprak 14 gün boyunca termal suyla harmanlanıyor. Bu toprak periyot hazırlama birimimiz de bekletildikten sonra müşterilerin hizmetine sunuluyor. Orada sıcak olduğu için insanların deri gözenekleri açılmaktadır. Bu deri gözenekleri açıldıktan sonra hızlı bir şekilde mineral alımı başlamaktadır. Bu da tedavi sürecini hızlı bir şekilde yerine getirmekte."

- "Yurt dışından da kaplıcamıza yoğun talep alıyoruz"

Çamurun boyun fıtığına faydalı olduğuna değinen Nacak, deri yenileme özelliği nedeniyle de tercih edildiğine vurgu yaparak, "Yurt dışından da kaplıcamıza yoğun talep alıyoruz. Hollanda, Almanya, Rusya, Fas ile bazı Arap ülkelerinden gelenler oluyor." dedi.

Kaplıcada kalan Tuna Bayhan da Hüdai Kaplıcaları'nın gayet güzel olduğunu belirtti.

Temizliğin de dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bayhan, "Odalar da gayet güzel ve konforlu. Kaplıcalara gelmek isteyenler gönül rahatlığıyla buraya gelebilir. Fiyatlar da ucuz." dedi.

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