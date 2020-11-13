HUDER, ’Barlar Sokağı’ iptali için dava açıyor

HUDER Eskişehir Şubesi adına açıklama yapan Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener Odunpazarı Belediyesi tarafından verilecek içki ruhsatlarının iptali için dava açacaklarını söyledi.

Yönetim kurullarında konuyu değerlendirdiklerini belirten şube başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, mahalle sakinlerine danışılmadan alınan bu kararın kamuoyunda da tepki ile karşılandığını, binlerce öğrencinin eğitim aldığı bölgenin bitişiğinde, emniyetin de olumsuz görüşüne rağmen içkili yerler bölgesi ilan etmekte ısrarcı olunmasının kamu yararı ile bağdaşmayacağını bu nedenle yargıya başvurmaya karar verdiklerini belirtti.

Gücüyener; “İçkili yerler bölgesi ilan edilen bölgeler içinde, kararın kesinleşmesi halinde ruhsat alınması için binanın “oy çokluğu” yeterli olacak. Bu da kendi konutunun altında ya da çevresinde alkol ruhsatı almış iş yeri bulunmasını istemeyen mahalle sakinlerinin mağduriyetine yol açacak” şeklinde konuştu.

