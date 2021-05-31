Hudut hatlarında 55 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları"nın kaçakçılara geçit vermediği kaydedildi.

Açıklamada, "Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 15 bin 775 paket sigara, 31 kilo 988 gram gümüş ve 239 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

