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HUDUTSUZ SEVDA 8. BÖLÜM FOX CANLI YAYIN İZLE! Hudutsuz Sevda saat kaçta? Fox TV yayın akışı

16.11.2023 20:08 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda saat kaçta ve yeni bölüm ne zaman ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için Fox TV yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 8. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı Hudutsuz Sevda saat kaçta? İşte Hudutsuz Sevda 8. bölüm ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 8. bölüm canlı izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 8. BÖLÜM FOX CANLI YAYIN İZLE!

Zeynep'in suçsuz olduğundan emin olan Halil İbrahim, Zeynep'i kaçırıp kurtarmak istese bile Zeynep'in özgürlüğü Asiye'nin iki dudağı arasındadır. Zeynep için Asiye'nin ayağına gitmeyi bile kabul eden Nedime, gururundan vazgeçse de kızından vazgeçebilecek midir?

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HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'in hatrına Halil İbrahim ve Fikret, davalarını kan dökmek yerine konuşarak çözmeye karar verirler. Kurtlar sofrasına oturacak olan Halil İbrahim, davasına sıcak bakan halkın da yardımıyla Leto ve Kulpaların karşısına büyük bir kozla çıkacaktır. Ailedeki erkeklerin iş bitiriciliğine güvenemeyen Asiye ise dizginleri eline alır.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yabani
04:30 Senden Daha Güzel
06:00 Ruhun Duymaz

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