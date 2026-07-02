Melisa Aslı Pamuk kocası Yusuf Yazıcı'dan böyle uyarı almış: Feminen tarafını bul

Melisa Aslı Pamuk, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı ile 2024'te Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Doğumdan sonra gözlerden uzak kalan Pamuk, 'ABtalks' adlı programa konuştu.

Melisa Aslı Pamuk, hayatı boyunca iş yaşamında kendisini korumak adına sert bir duruş sergilemek zorunda kaldığını, ancak bu durumun eşi Yusuf Yazıcı'nın uyarısıyla değiştiğini itiraf etti.

Çocuk yaşlardan beri erkek egemen ortamlarda büyüdüğünü belirten oyuncu, içsel dönüşümünü şu sözlerle aktardı:

"12 yaşımdan beri hep erkeklerin ağırlıkta olduğu ortamlarda çalıştım. Kendimi korumak için hep maskülen enerjiye bürünmek zorundaydım. Eşim bana bir gün, 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dedi. Onun sayesinde o yönümü keşfettim. Feminen tarafımı eşim Yusuf Yazıcı sayesinde buldum."