Doğanın Kanunu 5. bölüm fragmanı hemen geldi! Seyirci mest oldu

Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanan Doğanın Kanunu 4. bölümüyle ekrana geldi. 1. bölümden sonra herkesi şaşırtarak reytinglerde zirveye çıkan dizinin her bölümü konuşuluyor.

Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Doğanın Kanunu'nda 4. bölümde yine Yaman ve Doğa arasında eğlenceli anlar yaşandı. Seyirciyi mest eden bölüm sonrasında hemen yeni fragman da geldi.

Doğanın Kanunu 5. bölüm fragmanında Doğa'nın Yaman'a "'Yeter artık ben kartları açıyorum! Sen bana aşıktın di mi?" diye sorması Yaman'ı şoke ediyor. Fragman sonrası seyircilerden "Şahane", "Tutmaz diyenler görsün", "Sonunda yakınlaşma sahneleri de geliyor" yorumları geldi.

İşte dikkat çeken fragman: