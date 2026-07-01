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Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren ve rüya gibi bir kadro kurmaya başlayan Real Madrid, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise için dünya futbol tarihini baştan yazmaya hazırlanıyor. Florentino Perez'in, Neymar'ın rekorunu tarihe gömecek 223 milyon Euro'luk (190 milyon Euro net + 33 milyon Euro bonus) tarihi teklifi ortaya çıktı.

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...
Emre Şen
Michael Olise

Michael Olise

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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İspanyol devi Real Madrid, yeni sezona sadece bir takım değil, tam anlamıyla yenilmez bir "Galacticos" armadası kurarak girmek için transfer piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından İbrahima Konate, Marc Cucurella, Bernardo Silva ve Denzel Dumfries gibi elit seviyedeki oyuncuları kısa sürede kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan eflatun-beyazlılar, asıl büyük bombayı patlatmak için düğmeye bastı.

PEREZ GÖZÜNÜ KARARTTI: 130 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Real Madrid den tarihe geçecek Galacticos operasyonu! Olise için Neymar ın rekorunu kıracaklar... 1

Geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçim kampanyasında, "Real Madrid'in bir futbolcu için bir Avrupa takımına yaptığı en büyük teklifi sunacağım" diyerek taraftarları heyecanlandıran ve yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez'in hedefindeki ismin Bayern Münih forması giyen Michael Olise olduğu ortaya çıktı.

İspanyol devinin, genç yıldız için Alman devine yaptığı 130 milyon Euro'luk ilk teklifin Bavyera ekibi tarafından reddedildiği öğrenildi. Ancak Perez, bu transferden vazgeçmeye niyetli değil.

TARİHİ PAKET: 223 MİLYON EURO İLE MASAYA OTURULUYOR

Real Madrid den tarihe geçecek Galacticos operasyonu! Olise için Neymar ın rekorunu kıracaklar... 2

İspanyol basınının önde gelen spor gazetesi Sport'un duyurduğu habere göre; Real Madrid, Olise için futbol tarihini sarsacak yeni bir teklif paketi hazırladı.

Florentino Perez'in, Bayern Münih'in masasına 190 milyon Euro sabit bonservis ve buna ek olarak 33 milyon Euro başarı bonusu içeren, toplamda 223 milyon Euro'luk devasa bir paketle gideceği aktarıldı.

NEYMAR'IN REKORU TARİH OLACAK

Real Madrid den tarihe geçecek Galacticos operasyonu! Olise için Neymar ın rekorunu kıracaklar... 3

Bu astronomik transferin basına yansıyan rakamlarla gerçekleşmesi halinde, dünya futbol tarihinin en pahalı transfer rekoru el değiştirecek. Bilindiği üzere güncel rekor, 2017 yılında Barcelona'dan Fransız devi PSG'ye 222 milyon Euro karşılığında transfer olan Neymar'a ait. Michael Olise, 223 milyon Euro'luk dev maliyetiyle Brezilyalı süperstarı tahtından indirecek ve "Tarihin En Pahalı Futbolcusu" unvanını ele geçirecek.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho real madrid Michael Olise
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