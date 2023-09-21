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Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner nereli? İşte hayatı

21.09.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miray Daner, Hudutsuz Sevda'da Zeynep rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Miray Daner hakkında merak edilen sorular sorgulanmaya başladı. Peki, Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner nereli?

Hudutsuz Sevda'da Zeynep karakterini canlandıran Miray Daner dizinin başrol oyuncusunu canlandırıyor. Med Yapım'ın üstlendiği Hudutsuz Sevda, 21 Eylül Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizide Deniz Can Aktaş, Halil ibrahim karakterine, Miray Daner ise Zeynep karakterine can veriyor. İşte Miray Daner'in hayatı...

MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

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Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Oyuncu İlhan Daner, dedesinin kardeşidir.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

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HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda oyuncuları arasında, Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Erdem Kaynarca, Çağla Irmak, Hülya Gülşen, Hülya Şen, Özgür Emre Yıldırım, Alp Akar, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor.

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