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HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI VE KONUSU! Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? Fox TV'nin yeni dizisinin konusu ve oyuncuları

22.09.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hudutsuz Sevda oyuncuları ve konusu dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Med Yapım'ın üstlendiği Hudutsuz Sevda, 21 Eylül Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizide Deniz Can Aktaş, Halil ibrahim karakterine, Miray Daner ise Zeynep karakterine can veriyor. Peki, Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, konusu nedir? Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor?

Hudutsuz Sevda oyuncuları ve konusu gibi detaylar merak edildi. Başrollerinde ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizi dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda oyuncuları, konusu ve çekim yerlerine dair merak edilenler.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda oyuncuları arasında, Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Erdem Kaynarca, Çağla Irmak, Hülya Gülşen, Hülya Şen, Özgür Emre Yıldırım, Alp Akar, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor.

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

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HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve hiakayesiyle seyircinin de dikkatini çeken Hudutsuz Sevda Artvin'de çekiliyor. Dizinin pek çok sahnesi de İstanbul'da çekildi. Orijinal senaryoya sahip olan Hudutsuz Sevda uyarlama değildir.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
22:30 Yabani
01:00 Bambaşka Biri
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret

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