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Hudutsuz Sevda uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor?

21.09.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hudutsuz Sevda'nın konusunun gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı dizi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Hudutsuz Sevda dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. Peki, Hudutsuz Sevda uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor?

Hudutsuz Sevda dizisinin çekim yerleri günün araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Med Yapım'ın üstlendiği Hudutsuz Sevda, 21 Eylül Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizide Deniz Can Aktaş, Halil ibrahim karakterine, Miray Daner ise Zeynep karakterine can veriyor. İşte dram türünü ele alan Hudutsuz Sevda dizisine dair merak edilen soruların yanıtları...

HUDUTSUZ SEVDA GERÇEK HİKAYE Mİ?

Konusu ile dikkat çeken Hudutsuz Sevda dizisinin gerçek mi yoksa uyarla mı olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

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HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda dizisinin ilk bölümleri Artvin’de çekildi. Dizinin Artvin’deki çekimleri harici diğer kısımları ise İstanbul’da çekiliyor.

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

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HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda oyuncuları arasında, Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Erdem Kaynarca, Çağla Irmak, Hülya Gülşen, Hülya Şen, Özgür Emre Yıldırım, Alp Akar, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor.

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