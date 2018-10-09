İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.
Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Franco'nun görevine son verdi.
Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Franco yönetimindeki Huesca, bu sezon 8 haftada 1 galibiyet alırken puan cetvelinin de son sırasında yer alıyor.
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