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Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı

İSPANYA HABERLERİ  | 09.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Serdar Gürler'in de forma giydiği Huesca'da kötü gidişin bileti teknik direktör Leo Franco'ya kesildi. La Liga'da 8 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.

Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.

Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Franco'nun görevine son verdi.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Franco yönetimindeki Huesca, bu sezon 8 haftada 1 galibiyet alırken puan cetvelinin de son sırasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
huesca leo franco serdar gürler

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