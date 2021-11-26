YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Hugo Boss, büyüme hedefi kapsamında yerel tedarikçilerle buluştu

Hugo Boss, büyüme hedefi kapsamında yerel tedarikçilerle buluştu

26.11.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hugo Boss, büyüme hedefi kapsamında yerel tedarikçilerle buluştu

İZMİR (AA) - Ege Serbest Bölgesi içinde bulunan Hugo Boss Tekstil, Türkiye'deki üretimini ikiye katlama hedefi kapsamında yeni tedarikçileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamada şirket tesislerinde düzenlenen tedarikçi zirvesine son bir yılda iş ortaklığına başlanan 30'a yakın firma temsilcisi katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hugo Boss Tekstil Genel Müdürü Arif Kaya, 2025'e kadar İzmir'deki üretim hacmini 2 kat büyütme hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

İzmir tesislerinin Avrupa pazarında yakınlığı nedeniyle tedarik avantajı ve esnekliğine sahip olduğunu, bunu değerlendirmek üzere 2022 sonuna kadar 1.000 yeni istihdam sağlamayı öngördüklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası yerel tedarikçilerimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Tedarik zincirinde fiyat, kalite ve zamanında teslimat en önemli önceliklerimiz olacak. Dünyada yaşanan rahat kıyafetlere geçiş trendinden yararlanmaya devam edeceğiz. 2022 yılında mevcut üretim kapasitemize 2,5 milyon penye ürünü ekleyeceğiz. Ürün portföyümüzle grubumuzun açık ara en büyük üreticisi olarak tedarik zincirimize liderlik etmeyi sürdüreceğiz. 2022 yılı sonuna kadar 1.000'e yakın yeni arkadaşımızı aramıza katmaya hazırlanıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İzmir Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Esenler Eczanesi
Foca
Esenler Eczanesi
Foca
Esenler Eczanesi
Gaziemir
Esenler Eczanesi
Gaziemir
Esenler Eczanesi
Guzelbahce
Esenler Eczanesi
Karabaglar
Esenler Eczanesi
Karabaglar
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.