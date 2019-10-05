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Hugo Lloris'in korkutan sakatlığı! Oksijen tüpüyle yardım

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Tottenham'ın Fransız kalecisi Brighton maçında kalesinde gördüğü gol pozisyonunda kolunu kırdı ve acı içinde yerde kaldı.

İngiltere Premier Lig’de 8. hafta maçında Brighton deplasmanına çıkan Tottenham’da beklenmeyen bir gelişme oldu. Maçın henüz 3. dakikasında kaleci Hugo Lloris’in kendisini yere bıraktığı ve herkesi üzen bir pozisyon oldu.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Brighton atağında gelen uzun topu rahatlıkla alması beklenen Lloris, bir anda topu elinden kaçırdı. Deneyimli file bekçisi, yaşadığı denge probleminden dolayı yere düşerek kolunu kırdı.

TÜRKİYE MAÇINDA OYNAMAYACAK

Uzun süre yerde yatan Fransız kaleciye oksijen tüplü hava verilirken futbolcu anında ambulans ile hastaneye götürüldü. Lloris, Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı Euro 2020 grup eleme maçında da yer alamayacak. Tecrübeli kalecinin sakatlığının ardından birçok futbolcu, geçmiş olsun mesajında bulundu. Lloris'in uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Tottenham İngiltere Brighton Hugo Lloris Premier Lig

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