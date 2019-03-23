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Hugo Vetlesen'den Beşiktaş itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Norveç'in Stabaek takımında forma giyen ve ismi Beşiktaş ile anılan 19 yaşındaki Hugo Vetlesen, Beşiktaş iddiaları hakkında konuştu.

Norveç ligi ekiplerinden Stabaek'te forma giyen Hugo Vetlesen'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti. 19 yaşındaki genç yıldızdan Siyah Beyazlılar ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İddiaları yanıtladı

Kara Kartal'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyu 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Kara Kartal'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyu 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Vetlesen, ''Beşiktaş'ın beni istiyor olması çok güzel. Böyle büyük kulüplerin beni izlemesi iyi bir şey. Ancak şu anda Stabaek'te mutluyum. Zamanı gelince transferi konuşuruz'' dedi.

Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Vetlesen, ''Beşiktaş'ın beni istiyor olması çok güzel. Böyle büyük kulüplerin beni izlemesi iyi bir şey. Ancak şu anda Stabaek'te mutluyum. Zamanı gelince transferi konuşuruz'' dedi.

Kendi oyun tarzı hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Sanırım biraz daha bencil olmam gerekiyor. Belki biraz fazla kibarımdır. İstatistiklerinize bakıyorlar sonuçta. Eğer daha fazla gol atarsam piyasa değerimi arttırırım'' sözlerini kullandı.

Kendi oyun tarzı hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Sanırım biraz daha bencil olmam gerekiyor. Belki biraz fazla kibarımdır. İstatistiklerinize bakıyorlar sonuçta. Eğer daha fazla gol atarsam piyasa değerimi arttırırım'' sözlerini kullandı.

Belçika asıllı Norveçli futbolcu, orta sahanın ortasında oynuyor. Stabaek alt yapısından çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Norveç Ligi'nde 50 maça çıkarken 1 gol ve 6 asist üretti.

Belçika asıllı Norveçli futbolcu, orta sahanın ortasında oynuyor. Stabaek alt yapısından çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Norveç Ligi'nde 50 maça çıkarken 1 gol ve 6 asist üretti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hugo Vetlesen kimdir?

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hugo Vetlesen kimdir?

29 Şubat 2000 doğumlu olan Hugo Vetlesen, sağ ayağını kullanıyor ve merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev yapabiliyor.

29 Şubat 2000 doğumlu olan Hugo Vetlesen, sağ ayağını kullanıyor ve merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev yapabiliyor.

Şu ana dek Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma şansı bulan genç ismin güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

Şu ana dek Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma şansı bulan genç ismin güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.
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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Hugo Vetlesen Stabaek norveç

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