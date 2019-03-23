Hugo Vetlesen'den Beşiktaş itirafı

Norveç ligi ekiplerinden Stabaek'te forma giyen Hugo Vetlesen'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti. 19 yaşındaki genç yıldızdan Siyah Beyazlılar ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İddiaları yanıtladı

Kara Kartal'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyu 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Vetlesen, ''Beşiktaş'ın beni istiyor olması çok güzel. Böyle büyük kulüplerin beni izlemesi iyi bir şey. Ancak şu anda Stabaek'te mutluyum. Zamanı gelince transferi konuşuruz'' dedi.

Kendi oyun tarzı hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Sanırım biraz daha bencil olmam gerekiyor. Belki biraz fazla kibarımdır. İstatistiklerinize bakıyorlar sonuçta. Eğer daha fazla gol atarsam piyasa değerimi arttırırım'' sözlerini kullandı.

Belçika asıllı Norveçli futbolcu, orta sahanın ortasında oynuyor. Stabaek alt yapısından çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Norveç Ligi'nde 50 maça çıkarken 1 gol ve 6 asist üretti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hugo Vetlesen kimdir?

29 Şubat 2000 doğumlu olan Hugo Vetlesen, sağ ayağını kullanıyor ve merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev yapabiliyor.