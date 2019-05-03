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Hugo Vieira, Sivas’a döndü

SİVASSPOR HABERLERİ  | 03.05.2019 20:53 | Son Güncelleme

Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine giden Hugo Vieira, Sivas’a döndü.

Hugo Vieira, Sivas’a döndü

DG Sivasspor yaklaşık 3 ay önce Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcu çıktığı ilk idmanında sakatlanınca ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Ülkesinde tedavisi süren Vieira sağlığına kavuşmasının ardından bugün Sivas’a döndü. Vieira, DG Sivasspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi 4 Eylül Stadyumuna giderek sahada ısınan arkadaşlarını izledi.

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Hugo Vieira Sivasspor

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