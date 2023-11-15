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Hukuk Fakültesi öğrencilerinden meclis provası

15.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Meclis Simülasyon programı düzenledi, TBMM’nin işleyişini canlandırdılar.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinden meclis provası

Hukuk Fakültesi’nin konferans salonunu Meclis’e çeviren öğrenciler, sınıflarda da farklı etkinliklere imza attılar. Programda meclise dair her türlü ayrıntı düşünüldü ve uygulamaya geçirildi. Atatürk Üniversitesi Meclis Simülasyonu’nda Meclis TV detayı da vardı, komisyonlarda sert tartışmalar çıktı, liderler zirvesi yapıldı, sosyal medya paylaşımları ilgi gördü.

MİLLETVEKİLİ ÖĞRENCİLERİNE İÇ TÜZÜK ŞARTI

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan yasama sürecinin canlandırılarak deneyimlenebilmesi amacıyla hazırlanan “Meclis Simülasyonu” etkinliği büyük ilgi gördü. Meclis Simülasyonu’ etkinliği öncesi uzun bir süre hazırlık aşaması geçiren öğrenciler, etkinlikte demokrasi ruhunu, hukuku, meclis ortamını, müzakere, tartışma ve uzlaşı gibi birçok önemli konuyu tecrübe ettiklerini ifade ederek, kendilerine destek olan başta üniversite ve fakülte yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ettiler. Etkinliğe vekil sıfatıyla katılan üniversite öğrencileri, güncel siyasete değinmeden, yasama sürecini başka bir boyutta görme şansı yakaladı. Bunun için öncesinde simülasyon sırasında gerçekleşen olan bütün faaliyet ve programların detaylı anlatımının yer aldığı iç tüzükler öğrenciler tarafından okundu ve iç tüzük metnine hakim olmaları istendi.

“GÜZEL BİR DENEYİM YAŞAMIŞ OLDUK”

Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Elvan Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasa yapım sürecinin bir meclis oluşturarak deneyimlemenin kendilerine ciddi katkılar yaptığını belirterek, “Ciddi emekler verdik ve güzel deneyimler sağladık. Verimli bir çalışma oldu” dedi. Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Emre Azim, 1 sınıf öğrencisi Nazlı Nevruz ve 3. Sınıf Erkam Kırıcı, amaçlarının anayasanın yasama organına ilişkin hükümlerini anlamak ve yasa yapım sürecini bizzat tanık olmak olduğunu dile getirerek “ Bunun ideal bir mecliste saygı ve hoşgörü kuralları çerçevesinde gerçekleşebileceğini göstermek istedik. Etkinlik üniversitedeki çeşitli fakültelerden öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayarak gerek üniversite, gerek fakülte bünyesinde sosyal bir çevre oluşmasını sağladık. ” dediler.

MİLLETVEKİLLERİNE MAZBATALARI VERİLDİ

Uygulamada öğrenciler tarafından özenle hazırlanan kanun teklifleri, komisyon toplantıları, grup toplantıları ve genel kurul toplantılarında grupların kendi politikaları doğrultusunda temsilci atadıkları komisyonlarca uzlaşmacı bir şekilde görüşülerek siyaset ve hukuk alanındaki teorik bilgiler etkili bir öğrenme ortamıyla pratiğe döküldü. Vekil sıfatıyla etkinliğe katılanlara milletvekili mazbatası da verildi. Etkinlik aynı zamanda grup çalışmalarının çokça yer alması dolayısıyla birlikte öğrencilere uyumlu çalışabilme ve liderlik vasfının gelişmesine katkı sağlama imkânı verdi.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinden meclis provası

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