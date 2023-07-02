HÜKÜMET KADIN 2 İZLE! Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Star TV'de!

Hükümet Kadın 2 filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi ekranı oldu. Bir Anadolu komedisi olan film, oldukça sevildi. İşte Hükümet Kadın 2 filmi konusu, oyuncuları, nerede çekildiği ve 2 Temmuz Star TV yayın akışı...
Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır.
Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.
Demet Akbağ
Sermiyan Midyat
Ercan Kesal
Mahir İpek
Gülhan Tekin
Burcu Gönder
Dilek Yorulmaz
Bülent Çolak
Hükümet kadın 2 filmi, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Erkenci Kuş
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2
00:30 Aramızda Kalsın