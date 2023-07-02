HÜKÜMET KADIN 2 İZLE! Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Star TV'de!

Hükümet Kadın 2 filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi ekranı oldu. Bir Anadolu komedisi olan film, oldukça sevildi. İşte Hükümet Kadın 2 filmi konusu, oyuncuları, nerede çekildiği ve 2 Temmuz Star TV yayın akışı...

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır.

Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI KİMLER

Demet Akbağ

Sermiyan Midyat

Ercan Kesal

Mahir İpek

Gülhan Tekin

Burcu Gönder

Dilek Yorulmaz

Bülent Çolak

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Hükümet kadın 2 filmi, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

2 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Erkenci Kuş

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:30 Hükümet Kadın 2

00:30 Aramızda Kalsın



