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Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'in sözlerine yanıt! Üç kez tekrarladı

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nehabat Çehre meslektaşı Haluk Bilginer’in başlattığı Türkiye sineması polemiğine dair gazetecilerin yönelttiği soruyu yanıtlamıştı. Çehre dediklerinin anlaşılmaması üzerine sosyal medyadan yazılı açıklama yaparak konu hakkında düşüncesini dile getirdi. Paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'in sözlerine yanıt! Üç kez tekrarladı
Sariye Nur Dönmez

Yeşilçam sinemasında çok sayıda projede yer alan oynadığı dizi ve filmlerle sıklıkla adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Haluk Bilginer’in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna karşılık sunucuya, “Türkiye sineması” düzeltmesiyle karşlık vermesi üzerine başlayan polemikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Nebahat Çehre den Haluk Bilginer in sözlerine yanıt! Üç kez tekrarladı 1

“BANA KÜÇÜK BİR OYUN OYNAMIŞ”

Çehre, gazetecilerin yönelttiği “ Sizce Türk sineması mı denmeli yoksa Türkiye sineması mı denmeli sorusuna ilişkin cevabının net anlaşılamadığını dile getirerek konu hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Usta oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimelerde bana küçük bir oyun oynamış.

Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması!

Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu."

Nebahat Çehre den Haluk Bilginer in sözlerine yanıt! Üç kez tekrarladı 2

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nebahat Çehre
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