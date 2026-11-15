Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'in sözlerine yanıt! Üç kez tekrarladı

Yeşilçam sinemasında çok sayıda projede yer alan oynadığı dizi ve filmlerle sıklıkla adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Haluk Bilginer’in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna karşılık sunucuya, “Türkiye sineması” düzeltmesiyle karşlık vermesi üzerine başlayan polemikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

“BANA KÜÇÜK BİR OYUN OYNAMIŞ”

Çehre, gazetecilerin yönelttiği “ Sizce Türk sineması mı denmeli yoksa Türkiye sineması mı denmeli sorusuna ilişkin cevabının net anlaşılamadığını dile getirerek konu hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Usta oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimelerde bana küçük bir oyun oynamış.

Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması!

Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu."