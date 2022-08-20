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Hükümlüler tropikal meyve ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor

20.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin tropikal meyve ve tıbbi aromatik bitki üretimi denemeleri başarılı oldu - Cezaevi alanındaki tarla ve serada yetiştirilen pepino, altın çilek ile kekik, adaçayı, reyhan, fesleğen ve nane yine cezaevinde tüketiliyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da cezaevinde hükümlülerin tropikal meyve ile tıbbi aromatik bitki üretimi denemeleri başarılı oldu.

Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, meslek öğrenmeleri ve var olan mesleklerini geliştirmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamda Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde hükümlülerce bir süredir pepino ve altın çilek ile tıbbi aromatik bitki deneme üretimleri yapılıyor.

Cezaevi alanında yaklaşık 40 dönüm tarlada ve toplam 4 dönüm serada üretilen pepino ve altın çilek ile kekik, adaçayı, reyhan, fesleğen ve nane yine cezaevinde tüketiliyor.

- "Asıl amacımız hükümlülerin meslek sahibi olmaları"

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan, AA muhabirine, cezaevinde bir süre önce kurdukları seralarda sebze ve meyve üretimi dışında alternatif ürün yetiştirmek için deneme çalışmaları yaptıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

Tıbbi aromatik bitki denemelerinde kekik, adaçayı, reyhan, fesleğen ve nane gibi ürünler yetiştirdiklerini ifade eden Cihan, "Aynı zamanda seralarda altın çilek ve pepino denemeleri yapıyoruz. Hükümlüler ve çevredeki vatandaşlar ile personelimizin alternatif ve gelir getirici ürün olarak bunları kendi alanlarında ekip biçebileceklerini düşünüyoruz. Asıl amacımız hükümlülerin meslek sahibi olmaları." dedi.

Bu tür üretimlerin yüksek gelir getirici olduğunu dile getiren Cihan, "Pepino, Akdeniz Bölgesi'ne ait bir meyve çeşidi. O yöredeki cezaevlerinde deneme üretimleri yapılıyor. Biz de Karadeniz Bölgesi'nde bunun olup olamayacağını denedik ve ilerleyen yıllarda daha geniş alanlara ekilerek yapılabileceğini gördük." diye konuştu.

Cihan, cezaevindeki tarım alanında ceviz, hünnap, çam fıstığı, kızılcık, ıhlamur ve yaban mersini yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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