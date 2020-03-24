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Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

Uzun süredir Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile evlendi. Hulk ile Iran 12 yıl evli kalmış ve 2019'da boşanmıştı.

Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi!

Hulk, Ağustos 2019'da 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza ile ayrılık kararı almıştı. Uzun yıllar evli kaldığı eşiyle boşanma kararının ardında yasak ilişki olduğu konuşulan Hulk, ekim ayında eşinin yeğeni Camila ile aşk yaşadığını doğrulamıştı. Hulk ve Camila Angelo yasak aşkı evlilikle sonuçlandı.

AÇIKLADILAR

Hulk, sosyal medya hesabından 'evli' olduğunu ilan etti. Camila ile beraber alyanslarını taktıkları bir fotoğraf yükleyen Hulk, gizli bir nikahla evlendi.

Camila'nın Çin'de oturma izni alabilmesi için ani bir kararla evlenen çift, çevrelerine de durumuı izah etti. Hulk'un basın sözcüsü, "Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini arayarak ilişkileri olduğunu açıkladı. Evlilik kararı bundan sonra verildi" dedi.

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hulk Camila Angelo

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