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Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

20.07.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City, Antalyasporlu Doğukan Sinik ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Championship takımlarından Hull City, kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan milli futbolcu, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.

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