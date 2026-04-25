Hull City'de işler tersine döndü! Hayalleri mucizeye kaldı

İngiltere Championship'in 45. haftasında Premier Lig'e yükselme hayalleri kuran Hull City, Charlton deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Hull City, play-off yolunda istemediği bir sonuçla karşılaştı.

HULL CITY İÇİN İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Son oynadığı 6 maçtan da galibiyet alamayan Hull City, sezonun en kritik dönemecinde yaşadığı formsuzlukla play-off potasının dışında kaldı. Bitime 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hattının dışına çıkarak 7. sıraya gerileyen Hull City, hayallerini adeta mucizeye bıraktı.

İPLER ARTIK ELİNDE DEĞİL

Hull City'nin play-off'a kalabilmesi için artık ipler kendi elinde değil. En yakın rakiplerinden Wrexham'ın bu hafta Coventry City deplasmanından puanla dönmesi halinde Hull City, son haftada kazanmak zorunda kalacak ve üzerine Wrexham'ın puan kaybını bekleyecek.