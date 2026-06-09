Trabzonspor, Muhammed Cham'ın yeni takımını açıkladı

Trabzonspor, geçen sezonu Slavia Prag'a geçiren Muhammed Cham'ın Kızılyıldız'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Kızılyıldız satın alma opsiyonunu kullanması halinde Trabzonspor'a 3,5 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 250 bin euro da bonus maddesi bulunuyor. Trabzonspor, Cham'ın sonraki satışından yüzde 15 pay alacak. Avusturyalı oyuncunun 1 milyon 275 bin euro olan maaşının sadece 200 bin eurosunu Trabzonspor ödeyecek.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır