YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

11.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Doğukan Sinik, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sezon öncesi hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Hull City'nin kampına katılacak.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan Doğukan Sinik, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladıÇocukların eğlenirken İngilizce öğreneceği projeye başvurular başladı
Muğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğulduMuğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğuldu
İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyorİstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Doğukan Sinik hull city ingiltere championship

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.