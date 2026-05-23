Hull City Premier Lig'e yükseldi! Trabzonspor parayı kaptı

Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough’yu devirerek 10 yıl sonra Premier Lig'e geri dönen Hull City, bu tarihi şampiyonlukla sadece kendi kaderini değiştirmekle kalmadı, Trabzonspor’un da kasasını doldurdu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e ayak basması, Karadeniz ekibinde yüzleri güldürdü. Transfer döneminde takımdan ayrılışı çok konuşulan Abdülkadir Ömür, kontratındaki özel maddeyle kulübüne kazandırmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR'A WEMBLEY PİYANGOSU! ABDÜLKADİR ÖMÜR TRANSFERİNİN GELİRİ İKİYE KATLANDI...

Sezon başında milli yıldız Abdülkadir Ömür’ü 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine satan Trabzonspor, sözleşmeye eklettiği "Premier Lig vizesi" maddesi sayesinde kasasına 2.5 milyon Euro daha koydu. Bu tarihi zaferle birlikte Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür transferinden elde ettiği toplam geliri ikiye katlayarak 5 milyon Euro’ya çıkarttı.

2.5 MİLYON EURO DAHA KASADA!

Trabzonspor yönetimi, milli futbolcuyu Hull City’ye satarken oldukça stratejik bir hamleye imza atmıştı. Oyuncunun kalitesine ve İngiliz ekibinin Premier Lig hedefine güvenen bordo-mavililer, 2.5 milyon Euro'luk peşin satış bedelinin yanına "Hull City, Premier Lig'e yükselirse 2.5 milyon Euro bonus ödenir" maddesini ekletmişti. Dün gece Wembley'de çalınan son düdükle birlikte bu özel protokol resmen yürürlüğe girdi ve İngiliz ekibi Trabzonspor’a 2.5 milyon Euro daha ödeme yapmayı taahhüt etti.

TOPLAM KAZANÇ 5 MİLYON EURO OLDU

Böylece Trabzonspor, ilk etapta düşük bulunan bonservis bedelini bonusun da tahsil edilmesiyle birlikte tam 5 milyon Euro'ya ulaştırmış oldu. Premier Lig'de yeni sezonda boy gösterecek olan Abdülkadir Ömür'ün bu başarısı, Karadeniz ekibinin önümüzdeki transfer dönemi öncesi elini mali açıdan bir hayli rahatlatacak.