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Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu

07.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Hull City, "Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu

Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçın'ın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübünün kararını verdiği ve yeni hocayla anlaşma sağladığı söylenmişti.

ACUN ILICALI KENDİSİ PAYLAŞTI

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Kulübün başkanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin Wigan maçı öncesi tribünden Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı. Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Martins, Ağustos 2022'den bu yana takım çalıştırmıyordu.

HULL CITY AÇIKLADI: ANLAŞAMADIK

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Hull City, "Teknik direktör Pedro Martins ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya varamadık ve görüşmeleri bitirme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

ACUN ILICALI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU! GEÇİCİ OLARAK...

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Pedro Martins'e ilgisi için teşekkür eden Acun Ilıcalı, Çarşamba günü Wigan maçında takımın başında yer alan Andy Dawson ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Ilıcalı, "Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile güvenli ellerde. Onun ve ekibinin Çarşamba günü yaptığı işten çok memnunuz. Taraftarların Andy'ye ve futbolculara desteği inanılmazdı. Bunları göz önünde bulundurarak bir sonraki açıklamaya kadar Andy takımın başında yer alacak. Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu kulübü başarıya taşıyacak doğru kişiyi bulana kadar tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hull City, Andy Dawson yönetiminde çıktığı lig maçında sahasında Wigan'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.


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