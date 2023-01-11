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Hülya Avşar'dan çalışanlarına büyük jest! İşte ekibine sunduğu imkanlar...

11.01.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminden düşmeyen başarılı sanatçı Hülya Avşar, çalışanlarına bonkör davranıyor. Usta sanatçı, yaptığı her iş sonrası muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibine 'göz hakkı' adı altında prim veriyor. Avşar'ın çalışanlarına sunduğu imkanlar dikkat çekti.

Hülya Avşar'dan çalışanlarına büyük jest! İşte ekibine sunduğu imkanlar...

Hülya Avşar, patron olarak ekibini koruyup kolluyor! Ünlü sanatçı, sigortasız eleman çalıştırmıyor, hastalanan personelini en iyi hastanelerde muayene ettiriyor, yaptığı iş sözleşmelerine "Ekibim en az 8 saat uyumalı, hafta sonu izin yapmalı" gibi özel maddeler koyduruyor.

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Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; herkesin derdiyle tek tek ilgilenen Avşar'ın yaptığı her iş sonrası da ekibine 'göz hakkı' adı altında prim verdiği ortaya çıktı. 59 yaşındaki sanatçı çalışanlarına, maaşları ölçüsünde ekstra ödeme yapıyor.
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Öte yandan Hülya Avşar, yeni şarkısı Anlatma için kamera karşısına geçmişti. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı yolda bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar, "Klibimde oynar mısınız?" diyerek, teklifte bulundu.


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