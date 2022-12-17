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Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı

17.12.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Anlatma şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Avşar kızı, son olarak yolda karşılaştığı ve kendisine eşlik etmesi için teklif götürdüğü Murat Altan'la çektiği kliple uzun süre gündemde yer aldı. Klibindeki çıplak sahneler hakkında yaptığı açıklamalarla da konuşulan Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti.

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı

Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta yeni şarkısını çıkardı. Klipte Avşar'a, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti. Klibindeki jönü yolda bulan Avşar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sormayın. Epey bir oyuncu aradık; baktım hep yakışıklı hep yakışıklı gelenler. Bana da açıkçası çok yakışıklı cazip gelmiyor. Yakışıklı erkek çok sevmiyorum." demişti.

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Klibiyle gündemden düşmeyen Avşar, Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti.

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Sosyal medyada hızla yayılan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla dolaşarak gündem oldu.


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