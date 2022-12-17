Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım! En cesur haliyle yayınladı

Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta yeni şarkısını çıkardı. Klipte Avşar'a, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti. Klibindeki jönü yolda bulan Avşar, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sormayın. Epey bir oyuncu aradık; baktım hep yakışıklı hep yakışıklı gelenler. Bana da açıkçası çok yakışıklı cazip gelmiyor. Yakışıklı erkek çok sevmiyorum." demişti.

Klibiyle gündemden düşmeyen Avşar, Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti.

Sosyal medyada hızla yayılan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla dolaşarak gündem oldu.



