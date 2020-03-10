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Hülya Avşar'dan 'sansürsüz' pozlar! Yıllara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, bu ay ‘Sansürsüz ve özgür’ diye tanımladığı YouTube’da yani bir programa başlamaya hazırlanıyor. Avşar bu programının duyurusunu seksi pozlarla yaptı.

Hülya Avşar'dan 'sansürsüz' pozlar! Yıllara meydan okuyor

Bu ay YouTube kanalı açmaya hazırlanan Hülya Avşar, verdiği pozlarla nefesleri kesti. Sporu hayatından eksik etmeyen Avşar, yeni programı öncesinde Zeynel Abidin Ağgül’e yürek hoplatan pozlar verdi.

Avşar, YouTube’daki kanalında sohbet programı yapacak ve ünlü isimleri ağırlayacak. Programın ana teması ‘sansürsüz ve özgürce' konuşmak…

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YouTube’da yayınlanacak yeni bir sohbet programına imza atacak olan Avşar, çekimlere bu hafta başlayacak. Sanatçı, mart ayının ortasında izleyiciyle buluşması planlanan programında ünlü isimleri ağırlayacak ve onlarla özel hayatlarına dair sohbet edecek.

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Hülya Avşar, yakında bir müzikal çalışmasıyla da seyirci karşısına çıkacak.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
oldum olası senden hiç haz etmedik yıllarca ve haalende etmiyoruz
Allah akıl fikir versin
kızından da utanmıyor yüzünde 1 cm kalınlığında porselen macun hadi azıcık mertiliği varsa makyajsız halini yakından yayımlasın vallahi mideniz kalkar
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