Hülya Avşar'dan yeni klibine çok konuşulacak yorum: 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'

Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum. 2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli. Bunları getirsin" dedi.

'ÇIPLAKLIK HİSSİ VERİYOR OLABİLİR'

Avşar'a 'Yeni klibiniz çok konuşuldu" hatırlatması yapılınca görüşlerini açıklayan Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi" dedi.

Zaman zaman farklı şehirlerde konserlere çıkacağını söyleyen Avşar, yeni film ve dizi tekliflerinin olduğunu da söyledi. (İHA)

