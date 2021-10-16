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Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti!

16.10.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu'nun, eşi Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatması, magazin gündemini yıllarca meşgul etti. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Feraye Tanyolaç'ın değişimi ise 'yok artık' dedirtti.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti!

1997 yılında dünyaevine giren Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerindendi. Ancak Kaya Çilingiroğlu'nun, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmasıyla, çift, 2005 yılında ayrılma kararı aldı. Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik 2014 yılında noktalandı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Feraye Tanyolaç'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti

Geçmişte, bir magazin muhabirinin Kaya Çilingiroğlu'na yönelttiği ''Kaya Bey, ferrariniz yeni mi?''sorusuyla, gerçekler ortaya çıkmıştı.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti

Çilingiroğlu, muhabire ''Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?'' yanıtını vermişti ve sır perdesi aralanmıştı.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti

2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, hala oğulları Hüseyin için zaman zaman bir araya geliyorlar.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti

Değişimiyle şaşırtan Feraye Tanyolaç ise Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti

FİLM GİBİ PROGRAMINDA TANIŞTILAR

Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu, Sinan Çetin'in Film Gibi programının kamera arkasında çalışırken tanıştı. Tanyolaç, yıllar önce verdiği bir röportajda, Çilingiroğlu ile olan ilişkisine dair şu ifadeleri kullanmıştı: Ben patron, o çalışandı. Kendisiyle 8 ay kadar çalıştık. Haftada bir gün çekimimiz vardı ve Kaya, her zaman çekime tam vaktinde gelirdi. İşimiz bittikten sonra da herkes yoluna gidiyordu. Yani bir arkadaşlığımız yoktu.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti!

''FERAYE'Yİ BEĞENMİŞTİM AMA HİSSETTİRMEDİM''

Kaya Çilingiroğlu, ''Feraye Tanyolaç ile ilişkiniz nasıl başladı?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı: İşte Çilingiroğlu'nun cevabı:

Ben, iş hayatında birlikte çalıştığım insanlarla ilişkiye girmeyi reddederim. Film Gibi’nin çekimlerinde Feraye’yi beğenmiştim ama hiç hissettirmedim. Program bittikten sonra ben bir davet verdim. Tabii oraya çalışma ortamının dışında, bambaşka bir Feraye geldi. Onu çalışma hayatında çok farklı görünce, etkilendim. O gece biraz samimi olduk. Ondan sonra bir daha görüşmedik.

Hülya Avşar'ı aldatan Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, değişimiyle şoke etti

Aylar sonra bir kış günü, ben onun bir yerlerden telefonunu buldum ve ’Sana suşi ısmarlayabilir miyim, sever misin?’ dedim. Sevdiğini söyledi. Ama buluşamadık. Bir gün tesadüfen bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. O gece aramızda bayağı bir elektrik oldu. Kendisini beğendiğimi söyledim. Ondan sonra da devamı geldi işte...


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Hülya Avşar
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