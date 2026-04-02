Ülkeyi terk eden Serel Yereli sessiz sedasız evlendi! Ünlü isimler düğüne gitti

Bir dönemin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda hayat verdiği 'Alara' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli bu dizi ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşen Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış müzik eğitimi almaya başlamıştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim özel hayatıyla gündeme geldi. Serel Yereli'nin sessiz sedasız evlendiği öğrenildi.

Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile Londra'da dünyaevine girdi. Çiftin nikâhı, sade bir törenle kıyıldı. Törene çiftin yakın dostları katıldı.

Serel Yereli'nin düğünü için Türkiye'den Londra'ya giden arkadaşları Aleyna Tilki ve Edis de nikahta yer aldı.