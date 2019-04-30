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Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Tenisi çok sevdiğini dile getiren ve sürekli oynayan Hülya Avşar yine olay olacak bir harekete imza attı.

Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay oldu!

Tenis turnuvasında sahaya siyah kanatlarla çıkan Avşar, binlerce yorum aldı.

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Hülya Avşar oynadığı tenis maçını sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınladı. Avşar'ın giydiği tenis kıyafeti olay yarattı.

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Hülya Avşar Tenis

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