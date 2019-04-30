Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay oldu!

Tenis turnuvas\u0131nda sahaya siyah kanatlarla \u00e7\u0131kan Av\u015far, binlerce yorum ald\u0131. \n\nH\u00fclya Av\u015far oynad\u0131\u011f\u0131 tenis ma\u00e7\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden canl\u0131 yay\u0131nlad\u0131. Av\u015far'\u0131n giydi\u011fi tenis k\u0131yafeti olay yaratt\u0131.\n\nKimse bunu beklemiyordu! Bir anda pe\u00e7elerle i\u00e7eri girdiler ve...'Bu kadar erken gitmek zorunda m\u0131yd\u0131n?'C\u00fcneyt \u00d6zdemir'e verdi\u011fi olay cevap ak\u0131llarda!
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