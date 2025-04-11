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Deha dizisinde yaprak dökümü! Bir isim daha veda etti

Show Tv'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez'in paylaştığı diziye son olarak Ahsen Eroğlu'nun vedası damga vurmuştu. Fenomen diziden bir ismin daha ayrıldığı öğrenildi.

Deha dizisinde yaprak dökümü! Bir isim daha veda etti
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı günden bu yana Pazar akşamlarına damga vuran Deha dizisi her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez'in kadrosunda yer aldığı dizide yaprak dökümü başladı. Son olarak Ahsen Eroğlu'nun ayrıldığı projeye yeni bir ismin daha veda edeceği öğrenildi.

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BİR İSİM DAHA VEDA ETTİ

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; diziye sonradan 'Karahan Doğan' karakteriyle dahil olan Ertan Saban projeye veda etti.

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Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen ünlü isme 'Dizi nasıl gidiyor?' diye soruldu ve Ertan Saban 'Benim bitti artık.' yanıtını verdi.

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Ertan Saban'ın ani vedası tüm izleyenleri şaşırttı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı dizi yeni bölümüyle yarın izleyicisinin karşısına çıkacak.

Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ertan saban Deha
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