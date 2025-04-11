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Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz'a teklif yağıyor

Son olarak İlayda Alişan ile başrolünü paylaştığı Piyasa dizisi erken final yapan Alp Navruz'a şimdilerde teklif yağıyor. Yakışıklı oyuncunun iki dizi için görüşmeye başladığı öğrenildi.

Dizisi erken final yapmıştı! Alp Navruz'a teklif yağıyor
Öznur Yaslı İkier

Kertenkele, Fazilet Hanım ve Kızları, Zümrüdüanka, Yürek Çıkmazı, Senden Önce ve Piyasa gibi birçok başarılı projede boy gösteren yakışıklı oyuncu Alp Navruz son dizisi apar topar final yapınca yeni görüşmelere başladı.

Şimdilerde hangi projede yer alacağı merak edilen yakışıklı ismin iki projeyle birden görüştüğü öğrenildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alp Navruz, Mert Baykal’ın yönetmenliğini yapacağı, yapımcılığını Serotonin Enteirtainment yapımın “Aşk Satar” adlı dijital dizisiyle görüşmelere başladı.

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TEKLİF YAĞIYOR

Şebnem Burcuoğlu’nun yazdığı dizi 10 bölümden oluşuyor. Oyuncunun henüz karar aşamasında olduğu ayrıca yeni sezonda sezonun iddialı işlerinden bir ana akım projeyi de değerlendirdiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

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Alp Navruz
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