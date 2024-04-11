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  4. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu tatilde de birlikte! Aşk bitti dostluk baki

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu tatilde de birlikte! Aşk bitti dostluk baki

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 15:11
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Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile birlikte Antalya'da golf oynadı. Avşar ve eski kocasının pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu tatilde de birlikte! Aşk bitti dostluk baki

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıllık evliliklerini 2005'te sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan ikili, zaman zaman kızları Zehra ile birlikte vakit geçiriyor.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, bu kez Antalya'da buluştu. İkiliye, kızları Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti.

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Birlikte golf oynayan grup, objektif karşısında poz da verdi. Hülya Avşar, o anları "Golf yorgunları" notuyla yayımladı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun pozlarına sosyal medyada da beğeni yağdı.

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Hülya Avşar
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